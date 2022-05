Jamf obtient des certifications clés en matière de sécurité de l'information

(Boursier.com) — Jamf , l'expert en Apple Enterprise Management a obtenu pour la première fois la certification ISO 27701 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). En outre, Jamf a de nouveau obtenu la certification ISO 27001. Ces deux certifications ont été attribuées par Coalfire Certification, Inc. et accréditées par les organes directeurs du United Kingdom Accreditation Service (UKAS) et de l'ANSI National Accreditation Board (ANAB).

Les certifications s'appliquent aux solutions Jamf Pro, Jamf Now, Jamf School et Jamf Protect sur les sites de Jamf à Minneapolis, Eau Claire, Katowice et Emmen.

ISO27001 est une norme de sécurité de l'information publiée par l'ISO, et est considérée comme la référence en matière de gestion de la sécurité de l'information. La norme ISO 27701 renforce la certification ISO 27001 de Jamf.

Cette norme fournit des conseils pour se conformer aux normes mondiales en matière de protection de la vie privée, telles que la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs (CCPA), le règlement général sur la protection des données (GDPR) et d'autres lois et règlements similaires, en définissant un cadre pour la protection de la vie privée et la sécurité des données. Ce cadre supplémentaire fournit des exigences pour établir des paramètres tout en maintenant un Système de gestion des informations personnelles (ou PIMS) et en traitant les informations personnellement identifiables (PII).

Conformité

La conformité à la norme ISO 27001 montre comment Jamf exploite un système de gestion de la sécurité de l'information (SGSI) conformément aux exigences de la certification, tandis que la norme ISO 27701 confirme que Jamf a mis en place un PIMS conforme au cadre de protection de la vie privée de l'ISO.

"Jamf s'est engagé à gérer efficacement les risques liés à la sécurité de l'information et les exigences de conformité relatives au maintien et à l'amélioration continue de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité des informations des clients", a déclaré Linh Lam, directeur de l'information de Jamf. "L'obtention de cette certification est une nouvelle étape dans la réalisation de notre vision, qui est de fournir une plateforme sécurisée pour les entreprises et simple pour les utilisateurs, qui protège la vie privée des clients."

L'obtention de ces deux certifications de sécurité clés par le biais d'un audit rigoureux démontre l'engagement de Jamf à suivre les meilleures pratiques du secteur en matière de traitement et de sécurisation des données personnelles des clients et d'atténuation des risques liés à la vie privée. Pour plus d'informations sur les pratiques et politiques de Jamf en matière de protection de la vie privée, veuillez consulter la page sur la protection de la vie privée dans le Trust Center de Jamf.

