Jamf finalise l'acquisition de ZecOps

(Boursier.com) — Jamf , la référence en matière de gestion des appareils Apple, a annoncé la finalisation de l'acquisition de ZecOps, leader de la détection et de la réponse mobiles.

Cette acquisition confère à Jamf une capacité unique : celle d'aider équipes informatiques et de sécurité à renforcer la posture de sécurité mobile de leur organisation. Les investigations dans le domaine ne prendront plus des semaines mais quelques minutes.

Comment ? En utilisant les indicateurs de compromission (IOC) connus à grande échelle, et en identifiant les attaques sophistiquées à 0 ou 1 clic de façon bien plus généralisée.

"Les capacités de détection et d'intervention mobiles de ZecOps, leaders sur le marché, complètent idéalement les solutions Jamf" a déclaré Dean Hager, CEO de Jamf. "ZecOps sait détecter et étudier en profondeur les menaces qui visent les utilisateurs mobiles, et ces capacités appuient notre objectif : maintenir la productivité et la sécurité des employés, quel que soit l'appareil qu'ils utilisent pour travailler."

En effet, les appareils mobiles représentent aujourd'hui 59% du trafic mondial des sites web. Et selon le Verizon Mobile Security Index de 2022, près de la moitié (45%) des entreprises déplore une compromission impliquant un appareil mobile au cours des 12 derniers mois.