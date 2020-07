Jaguar Land Rover : Thierry Bolloré nommé directeur général

(Boursier.com) — Jaguar Land Rover a choisi son futur patron. Il s'agit du Français Thierry Bolloré. L'ancien directeur général du groupe Renault succédera à la tête du groupe britannique à Ralf Speth, 64 ans, qui doit prendre sa retraite en septembre. Ralf Speth restera vice-président non exécutif de JLR, ainsi que membre du conseil d'administration de Tata Sons, la société holding du groupe. En difficultés avant que n'éclate la crise liée à la pandémie de coronavirus avec les incertitudes liées au Brexit, les règles strictes en matière d'émissions et la baisse de la demande en Chine, l'un de ses plus grands marchés, JLR a engagé un vaste programme d'économies de coûts afin d'assurer notamment le développement de ses véhicules électriques.