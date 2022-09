Jacquet Metals : un bond des résultats salué par le marché

(Boursier.com) — Jacquet Metals grimpe de plus de 4% à 16 euros à l'ouverture du marché parisien, les investisseurs saluant la solide publication du distributeur d'aciers spéciaux qui a continué à bénéficier d'un environnement favorable avec la poursuite des hausses de prix des matières premières. La firme a ainsi réalisé sur les six premiers mois de l'année un résultat net part du Groupe de 126 millions d'euros, contre 43 ME un an auparavant, pour un chiffre d'affaires en hausse de 58% à 1,480 MdE. La marge brute a bondi de 63% à 404 millions d'euros, représentant 27,3% du chiffre d'affaires contre 26,4% un an plus tôt. Le management, qui n'a pas fourni de prévisions pour le reste de l'exercice, a précisé que la demande, bien orientée en début d'année, a marqué un fléchissement à partir du 2e trimestre.