Jacquet Metals : sanctionné après des comptes décevants !

(Boursier.com) — Jacquet Metals recule de plus de 8% à 16,20 euros, au lendemain de la présentation de résultats semestriels dégradés. Le fléchissement de la demande et des prix observé au début de l'année s'est intensifié depuis le 2e trimestre et se poursuit au 3e trimestre, a souligné la direction. Dans cet environnement, le Groupe s'attachera à la gestion de son BFR et, fort de sa solidité financière, poursuivra sa politique d'investissement et de développement.

Cette publication, inférieure aux attentes d'Oddo BHF, incite le broker à rester prudent sur le dossier. Il abaisse son scénario 2023 et attend à présent : un CA de 2,229 MdsE (vs 2,308 MdsE), en baisse de 18,5% lfl (prix -7,5%, volume -11%) et un ROC de 90 ME (vs 105 ME), soit une MOC de 4% (vs 4,6%), impliquant un S2 très légèrement profitable. Le momentum va rester compliqué pour le groupe dans un contexte confirmé de ralentissement de la demande associé à la baisse des prix. La mise à jour du modèle de l'analyste le conduit à abaisser sa cible de 21 à 18 euros tout en restant 'neutre' dans l'attente de plus de visibilité.

Portzamparc ('achat') parle de résultats décevants en raison d'une baisse des volumes plus marquée qu'anticipé...