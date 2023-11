Jacquet Metals : Résultats publiés au 30 septembre

(Boursier.com) — En 2023, les conditions de marché sont principalement caractérisées par une demande faible et l'érosion des prix, corrélativement au ralentissement de l'activité industrielle sur tous les marchés du Groupe notamment l'Allemagne. Ces tendances, particulièrement marquées au 3e trimestre, exercent une forte pression sur les marges brutes et sur les volumes distribués.

Dans ces conditions, les ventes du Groupe Jacquet Metals s'élèvent à 1.764 millions d'euros, inférieures de 16,7% à celles enregistrées un an auparavant.

La marge brute s'élève à 21,5% du chiffre d'affaires (T3 19,3%) contre 25,9% au 30 septembre 2022 et l'EBITDA courant s'établit à 118 millions d'euros, représentant 6,7% du chiffre d'affaires (T3 3,6%) contre 12,7% un an auparavant.

Le Résultat Net Part du Groupe est de 49 millions d'euros (T3 à l'équilibre), par rapport à 160 millions d'euros fin septembre 2022.

Dans ce contexte, le Groupe a généré 132 millions d'euros de cash flows d'exploitation et consolidé sa structure financière avec des capitaux propres de 686 millions d'euros. Le ratio d'endettement net sur capitaux propres (gearing) est de 34% fin septembre 2023 (35% fin 2022).

Les investissements (hors croissance externe) ont représenté 44 millions d'euros, principalement dédiés au renforcement des capacités des centres de distribution ainsi qu'à l'amélioration et au renouvellement de leurs équipements.

Au 3e trimestre, le Groupe a notamment investi pour la division JACQUET avec l'achat d'un tènement immobilier en Allemagne (région de Stuttgart) et l'achat d'un terrain au Canada (région de Toronto) pour sa filiale ROLARK.

Après les acquisitions de la société italienne DELTA ACCIAI (division STAPPERT) et de la société allemande COn METAL Metallhalbzeuge (division IMS group), IMS group a finalisé le 31 octobre 2023 (post-clôture) l'acquisition auprès de Swiss Steel Group de sociétés en République Tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Lituanie, Estonie et Lettonie qui ont généré en 2022 un chiffre d'affaires de 158 millions d'euros avec 267 employés.

Au 4e trimestre 2023, l'évolution des conditions de marché conduit le Groupe à anticiper un niveau d'activité significativement inférieur à celui du 4e trimestre 2022.

Dans cet environnement, le Groupe s'attachera à la gestion de son Besoin en Fonds de Roulement et, fort de sa solidité financière, poursuivra sa politique d'investissement et de développement...