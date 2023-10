Jacquet Metals : renforce son positionnement en Europe centrale et de l'Est

(Boursier.com) — Jacquet Metals vient de réaliser l'acquisition de plusieurs sociétés de distribution auprès de Swiss Steel Group, un leader mondial de la production d'aciers longs spéciaux.

A la suite de l'autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations, Jacquet Metals a réalisé l'acquisition de sociétés en République Tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Lituanie, Estonie et Lettonie qui ont généré en 2022, un chiffre d'affaires de 158 millions d'euros et un Ebitda de 12 ME avec 267 employés, en commercialisant principalement des aciers non produits par Swiss Steel Group.

Cette acquisition renforcera le positionnement en Europe centrale et de l'Est de la division IMS group spécialisée dans la distribution d'aciers mécaniques.

A la suite de l'acquisition d'entités de distribution en Allemagne, Autriche, Belgique et Pays-Bas en 2015, il s'agit du second accord significatif entre Jacquet Metals et Swiss Steel Group.

Avec cette transaction Jacquet Metals et Swiss Steel Group vont accroître leurs relations commerciales et continuer à coopérer en tant que partenaires de long terme.