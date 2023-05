Jacquet Metals : recule, prudence pour les prochains mois

(Boursier.com) — Jacquet Metals cède 2,5% à 17,9 euros après son point trimestriel. Le distributeur d'aciers spéciaux a indiqué avoir observé un fléchissement de la demande et des prix début 2023 qui, selon toute vraisemblance, devrait s'intensifier au 2e trimestre.

Oddo BHF parle d'un premier trimestre solide mais avec un ralentissement qui devrait s'accentuer au deuxième trimestre. La baisse des prix en séquentiel (absence d'effet d'aubaine) associée au recul des volumes devrait logiquement impacter négativement la marge opérationnelle sur les prochains mois. Dans l'attente de plus de visibilité sur un retour à une phase haussière (plutôt attendue début 2024) et malgré une valorisation toujours très faible du dossier (VE/EBITDA 23 inférieure à 5x), l'analyste réitère sa recommandation 'neutre' et son objectif de 21 euros.

A l''achat' sur le dossier, Portzamparc évoque une publication meilleure qu'anticipée grâce à la résistance des prix.