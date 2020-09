Jacquet Metals : recule après un semestre compliqué

(Boursier.com) — Dans les dernières positions du SRD, Jacquet Metals cède 3,6% à 9,3 euros sur la place parisienne. Fortement pénalisé par la crise actuelle, le distributeur d'aciers spéciaux a vu ses résultats se dégrader nettement au cours de la première partie de l'année, accusant une perte nette de 15 ME. L'Ebitda courant a atteint 19 ME contre 47 ME au 1er semestre 2019 pour un chiffre d'affaires de 726 millions d'euros, en retrait de 17,9% (-26,1% au 2e trimestre).

Les perspectives semblent encore floues pour le groupe dans un environnement macroéconomique et sanitaire incertain, note Oddo BHF. Le management ne voit pas d'amélioration significative dans les semaines à venir avec des conditions de marché qui vont rester difficiles (demande faible). La valorisation reste faible pour le groupe (ie valeur des stocks de 387 ME pour une dette nette de 132 ME) mais le momentum va rester encore compliqué pendant un certain temps et les catalyseurs vont manquer à court terme sur le titre. De quoi rester 'neutre' avec un objectif ajusté de 12 à 11 euros.