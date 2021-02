Jacquet Metals : rassuré ?

(Boursier.com) — Jacquet Metals monte de 0,5% ce lundi à 15,60 euros, alors que dans le cadre de l'arrêté des comptes annuels au 31 décembre 2020, le groupe a réalisé une valorisation de ses stocks d'aciers... La valorisation des stocks, qui avait été fortement impactée en juin 2020 par le ralentissement brutal d'activité lié à la crise du COVID-19, bénéficie en fin d'année de la hausse des prix des matières premières : ainsi, les provisions sur stocks fin 2020 devraient revenir à leur niveau de fin 2019, de l'ordre de 15% de la Valeur Brute des stocks (VB estimée 434 ME au 31.12.2020), contre près de 18% fin juin 2020 (VB 470 ME au 30.06.2020).

Cette réduction des provisions sur stocks améliore le résultat du groupe et lui permet d'anticiper un Résultat Net Part du Groupe 2020 proche de l'équilibre... Les résultats annuels seront annoncés par la direction le 9 mars prochain.

"Suite à cette annonce nous relevons notre prévision de RNPG de -23,3 ME à -4ME et notre objectif de cours de 13 à 16 euros et maintenons notre opinion 'Renforcer' sur le dossier" commente Portzamparc particulièrement rassuré par ces prévisions...