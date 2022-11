Jacquet Metals : question de tendance

(Boursier.com) — Jacquet Metals revient sur les 16 euros ce jeudi, en recul de 2,2%, alors qu'au 30 septembre (sur 9 mois d'activité), le chiffre d'affaires a progressé de 46,8% à 2,118 milliards d'euros (T3 +26% à 638 millions d'euros). La marge brute a grimpé à 548 ME, représentant 25,9% du chiffre d'affaires (T3 22,5%) contre 26,9% un an plus tôt.

L'Ebitda courant s'est établi à 269 ME, représentant 12,7% du chiffre d'affaires (T3 9,5% à 60 ME) contre 10,1% au 30 septembre 2021. Le Résultat Net Part du Groupe ressort à 160 ME (T3 34 ME), contre 82 ME un an auparavant.

Le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel a évolué avec la croissance de l'activité et représente 29% du chiffre d'affaires au 30 septembre contre 28% au 30 juin 2022 et 26% fin 2021.

Au cours des 9 premiers mois, le groupe a généré 25 ME de cash flows d'exploitation et consolidé sa structure financière avec, à fin septembre 2022, des capitaux propres de 661 ME et un ratio d'endettement net sur capitaux propres ('gearing') de 36% (35% fin 2021).

"Après deux excellents trimestres, l'inversion de tendance au T3 des prix et des volumes ressort moins forte qu'anticipée... Le management reste cependant prudent sur le T4 qui devrait être marqué par des baisses de prix et de volume plus conséquentes compte tenu de la conjoncture industrielle notamment en Allemagne" commente Portzamparc qui vise malgré tout un cours de 25 euros en restant à l'achat sur le dossier.