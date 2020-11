Jacquet Metals : les conditions de marché restent difficiles dans le contexte sanitaire

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires du Groupe Jacquet Metals s'établit à 1,039 milliard d'euros, inférieur de -17,5% à celui du 30 septembre 2019 après un 3e trimestre en recul de -16,7%). L'Ebitda courant s'établit à +32 ME (+13 ME au 3e trimestre).

Après un 1er semestre marqué par les interruptions d'activité consécutives à la pandémie, les conditions de marché du 3e trimestre ont été caractérisées, pour l'ensemble des divisions et des régions, par une demande faible et des prix de vente sous pression.

IMS group, spécialisée dans la distribution d'aciers mécaniques, pâtit à la fois du ralentissement des activités manufacturières observé depuis 2019, notamment en Allemagne, marché représentant 46 % des ventes de la division, et de son positionnement fort sur les marchés du sud de l'Europe particulièrement affectés par la crise sanitaire. Les ventes d'IMS group ressortent ainsi inférieures de -24,8% à celles du 30 septembre 2019 (T3 : -21,3% dont effet prix -4,1%).

L'activité des divisions Jacquet et Stappert spécialisées dans la distribution d'aciers inoxydables a mieux résisté, avec des ventes en retrait par rapport à 2019 de respectivement -10,8% (T3 -14,9 % dont effet prix -4,9%) et -9,4 % (T3 -9,7 % dont effet prix -4,6 %).

Le résultat opérationnel du groupe est une perte -7 ME sur 9 mois (+39 ME au 30 septembre 2019). Le résultat net part du groupe ressort en perte de -19 ME sur la période (+20 ME au 30 septembre 2019).

Structure financière

Cependant, la génération de cash flow d'exploitation est de +83 ME (+3 ME au 3e trimestre).

Le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel s'élève à 367 ME (417 ME fin 2019). Cette baisse est en grande partie liée à l'adaptation des niveaux de stocks aux conditions de marché (stocks -73 ME, à 369 ME). Les investissements s'élèvent à 22 ME, prenant en compte l'acquisition du principal centre de distribution de la division IMS group en Italie pour 7,5 ME.

L'endettement net s'élève à 147 ME (175 ME à fin décembre 2019). Jacquet Metals a ainsi amélioré sa structure financière par rapport à fin 2019, et termine le mois de septembre avec un ratio d'endettement net ('gearing') de 43%.

Perspectives

Dans un environnement sanitaire et macroéconomique toujours incertain, les conditions de marché restent difficiles et le Groupe n'anticipe pas d'amélioration significative dans les mois à venir. De plus, avec les récentes directives visant à réduire le risque de contamination notamment en Europe, le taux d'utilisation des centres de service devrait être assez faible au 4e trimestre.

Toutes les mesures et initiatives nécessaires pour limiter les effets de la crise sur le résultat opérationnel et la trésorerie sont mises en oeuvre sans toutefois remettre en cause le développement du Groupe.

Des plans d'économies ont également été mis en place dans toutes les divisions. Ils visent à des économies annuelles globales de 8 ME.