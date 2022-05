Jacquet Metals : les bénéfices grimpent à 63 ME au 1er trimestre

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2022, le Groupe Jacquet Metals a bénéficié d'un environnement caractérisé par une demande bien orientée et par la hausse des prix des matières premières. Par rapport au 1er trimestre 2021, les volumes distribués sont supérieurs de +8,9% et les prix moyens de vente de +53,7% (+14,5% par rapport au 4e trimestre 2021).

Le chiffre d'affaires progresse ainsi de +62,6% à 724 millions d'euros.

La marge brute croît de +71% à 200 ME, représentant 28% du chiffre d'affaires (116 ME au 31 mars 2021 et 26,1% du chiffre d'affaires).

L'EBITDA courant au 31 mars s'établit à 102 ME représentant 14% du chiffre d'affaires (7,8% au 31 mars 2021).

Le Résultat Opérationnel Courant est de 90 ME pour 12,4% du chiffre d'affaires (28 ME au 31 mars 2021 et 6,2% du chiffre d'affaires).

Le Résultat Net Part du Groupe s'établit à 63 ME (16 ME un an auparavant).

Structure financière

Au 1er trimestre, le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel a augmenté à 642 ME, et représente 28,5% du chiffre d'affaires fin mars 2022 (26,4% fin décembre 2021). Pendant la période, le Groupe a généré 2 ME de cash flows d'exploitation et renforcé sa structure financière avec des capitaux propres de 562 ME et un ratio d'endettement net sur capitaux propres (gearing) de 33% (35% fin 2021).

Les investissements ont représenté 6 ME au 1er trimestre. De plus, le Groupe a réalisé début mai l'acquisition de la société canadienne Fidelity PAC Metals (33 ME de chiffre d'affaires), spécialisée dans la distribution de produits longs en aciers inoxydables et opérant depuis 3 centres logistiques situés à Toronto, Montréal et Vancouver. Fidelity PAC Metals vient renforcer le positionnement de la division Jacquet en Amérique du Nord.

La trésorerie s'élève à 249 ME et les lignes de crédits à 745 ME, dont 311 ME non utilisées.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 24 juin 2022 la distribution d'un dividende de 1 par action.

Tendance

Au début du 2e trimestre, les conditions de marché restent favorables avec toutefois une inflexion des volumes distribués.