Jacquet Metals : le résultat net part du groupe s'inscrit à 126 ME au S1

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, le Groupe Jacquet Metals a bénéficié d'un environnement favorable principalement marqué par la hausse des prix des matières premières.

Les volumes distribués sont également en hausse au 1er semestre (+1,9% par rapport à ceux du 1er semestre 2021). La demande, bien orientée en début d'année, marque un fléchissement à partir du 2e trimestre.

De même, après 18 mois de hausse, les prix des matières premières ont commencé à baisser, entraînant une baisse des prix d'achats, tendance qui devrait se poursuivre au 4e trimestre. Toutefois cette baisse devrait être pondérée par la hausse des coûts de production de l'acier fortement impactés par les coûts de l'énergie. La valorisation des stocks au 30 juin 2022 intègre cette évolution avec l'enregistrement d'une dépréciation représentant 19,8 % de la valeur brute des stocks contre 17,1% au 31 décembre 2021.

Le chiffre d'affaires progresse ainsi de +58% à 1.480 millions d'euros et la marge brute de +63% à 404 millions d'euros, représentant 27,3% du chiffre d'affaires contre 26,4% un an plus tôt.

Dans ces conditions, l'EBITDA courant du 1er semestre 2022 s'établit à 209 millions d'euros (14,1% du chiffre d'affaires contre 8,6% au 1er semestre 2021) et le Résultat Net Part du Groupe à 126 millions d'euros, contre 43 millions d'euros un an auparavant.

Le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel a également augmenté et représente 28% du chiffre d'affaires au 30 juin 2022 contre 26% du chiffre d'affaires fin 2021.

Pendant la période, le Groupe a généré 52 millions d'euros de cash flows d'exploitation et renforcé sa structure financière avec des capitaux propres de 622 millions d'euros et un ratio d'endettement net sur capitaux propres (gearing) de 27% (35% fin 2021).

Les investissements (hors croissance externe) ont représenté 13 millions d'euros au 1er semestre 2022.

Le Groupe a réalisé début mai l'acquisition de la société canadienne Fidelity PAC Metals (33 millions d'euros de chiffre d'affaires), spécialisée dans la distribution de produits longs en aciers inoxydables et opérant depuis 3 centres logistiques situés à Toronto, Montréal et Vancouver. Fidelity PAC Metals vient renforcer le positionne- ment de la division JACQUET en Amérique du Nord, 1er marché de la division, représentant désormais un tiers de ses ventes.