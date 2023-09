Jacquet Metals : Le Résultat Net Part du Groupe est de 49 ME au S1

(Boursier.com) — Le 1er semestre 2023 a été marqué par une conjoncture moins favorable que celle de l'exercice précédent souligne Jacquet Metals :

- Le fléchissement de la demande et des prix observé au début de l'année s'est intensifié depuis le 2e trimestre et se poursuit au 3e trimestre ;

- La demande est affectée par le ralentissement généralisé des activités manufacturières, notamment en Allemagne ;

- Cette tendance s'accompagne d'une forte pression sur les marges brutes.

Dans ces conditions, le groupe a enregistré des ventes de 1.270 millions d'euros, inférieures de 14,2% à celles du 1er semestre 2022.

La marge brute s'élève à 22,4% du chiffre d'affaires contre 27,3% un an plus tôt et l'EBITDA courant s'établit à 100 millions d'euros, représentant 7,9% du chiffre d'affaires contre 14,1% un an auparavant.

Le Résultat Net Part du Groupe est de 49 millions d'euros, par rapport à 126 millions d'euros fin juin 2022. Pendant la période, le Groupe a généré 134 millions d'euros de cash flows d'exploitation et a consolidé sa structure financière avec des capitaux propres de 690 millions d'euros et un ratio d'endettement net sur capitaux propres (gearing) de 23% (35% fin 2022).

Les investissements (hors croissance externe) ont représenté 15 millions d'euros, principalement dédiés au renforcement des capacités des centres de distribution ainsi qu'à l'amélioration et au renouvellement de leurs équipements.

La division STAPPERT s'est implantée début 2023 en Italie avec l'acquisition de la société Delta Acciai (10 millions d'euros de chiffre d'affaires) et dispose désormais de 2 centres de distribution situés à Turin et Milan.

Plus récemment, en juin 2023, la division IMS group a réalisé l'acquisition de la société allemande Cometal Metallhalbzeuge (15 millions d'euros de chiffre d'affaires), spécialisée dans la distribution d'aluminium.

Pour rappel, la division IMS group a signé un accord pour l'acquisition dans quelques mois de 7 sociétés de distri- bution qui viendront renforcer son positionnement en Europe centrale et de l'Est. La réalisation de la transaction est soumise à des conditions supensives, notamment l'approbation des autorités compétentes de la concurrence.

Au 3e trimestre 2023, l'évolution des conditions de marché conduit le Groupe à anticiper un niveau d'activité significativement inférieur à celui du 3e trimestre 2022.

Dans cet environnement, le Groupe s'attachera à la gestion de son Besoin en Fonds de Roulement et, fort de sa solidité financière, poursuivra sa politique d'investissement et de développement.

Structure financière au 1er semestre 2023

Au 1er semestre 2023, le groupe a généré un flux de trésorerie d'exploitation positif de 134 millions d'euros.

Le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel s'élève à 694 millions d'euros (28% du chiffre d'affaires) contre 746 millions d'euros fin 2022 (28% du chiffre d'affaires), avec des stocks en baisse de 39 millions d'euros sur la période (741 millions d'euros fin juin 2023 par rapport à 780 millions d'euros fin 2022).

Après financement des investissements et des acquisitions des sociétés Delta Acciai et Cometal Metallhalbzeuge, l'endettement net s'élève à 162 millions d'euros fin juin contre 234 millions d'euros fin 2022. Le ratio d'endettement net sur capitaux propres (gearing) s'établit à 23% contre 35% fin 2022.

La trésorerie au 30 juin 2023 s'élève à 266 millions d'euros et les lignes de crédits à 813 millions d'euros (dont 385 millions non utilisés).

En juillet 2023, la structure de financement a été renforcée avec la mise en place d'un nouveau crédit syndiqué de 160 millions d'euros avec une maturité à 3 ans ( juillet 2026) en remplacement du précédent crédit syndiqué de 125 millions d'euros.