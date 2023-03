Jacquet Metals : le résultat net grimpe à 180 ME pour 2022

(Boursier.com) — En 2022, le Groupe Jacquet Metals a bénéficié à plein de ses investissements dans de nouvelles capacités de distribution et de parachèvement ainsi que de conditions de marché favorables, tirant vers le haut le chiffre d'affaires et la marge, en dépit d'un fléchissement de la demande et des prix des matières premières observé depuis le 2e trimestre. Il semble d'ailleurs se poursuivre en 2023. Son chiffre d'affaires progresse ainsi de +36,2% à 2,683 milliards d'euros (4e trimestre +7,3% à 565 ME).

La marge brute ressort 681 ME, représentant 25,4% du chiffre d'affaires (T4 à 23,5%) contre 26,7% en 2021.

Les charges opérationnelles courantes s'élèvent à 369 ME (13,7% du chiffre d'affaires) contre 325 ME en 2021 (16,5% du chiffre d'affaires). L'inflation et la hausse des coûts d'énergie ont contribué pour environ 20 ME à l'augmentation des charges.

L'Ebitda courant s'établit à 312 ME, représentant 11,6% du chiffre d'affaires (T4 7,6% à 43 ME) contre 10,2% en 2021.

Le Résultat Opérationnel Courant s'élève à 263 ME (9,8% du chiffre d'affaires).

Le Résultat Net Part du Groupe est de 180 ME (121 ME en 2021).

Structure financière

Le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel a augmenté à 746 ME, représentant 27,7% du chiffre d'affaires fin 2022 (26% un an plus tôt). Pendant la période, le Groupe a généré 43 ME de cash flows d'exploitation et consolidé sa structure financière avec des capitaux propres de 675 ME. Le ratio d'endettement net sur capitaux propres ('gearing') est de 35% fin 2022.

Le développement du Groupe sur ses principaux marchés s'est poursuivi, avec une politique d'investissement soutenue (30 ME en 2022) et l'acquisition par la division Jacquet de la société canadienne Fidelity PAC Metals (33 ME de chiffre d'affaires).

La trésorerie s'élève à 254 ME et les lignes de crédit à 807 ME (dont 319 ME non utilisés).