Jacquet Metals : le résultat net atteint 11 ME

Jacquet Metals : le résultat net atteint 11 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2020 de Jacquet s'établit à 1,4 MdE, inférieur de -15,5% à celui de 2019.

L'l'EBITDA courant atteint 62 ME représentant 4,6% du chiffre d'affaires contre 4,5% en 2019.

Le Résultat Opérationnel Courant s'élève à 24 ME à 1,8% du chiffre d'affaires.

Le Résultat Net Part du Groupe s'établit à 11 ME contre 25 ME en 2019, ce dernier prenait en compte une plus-value de 9 ME liée à la cession d'Abraservice.

Avec 140 ME de cash-flow d'exploitation générés en 2020, la société a consolidé sa structure financière avec un ratio d'endettement net sur capitaux propres de 28% fin 2020 contre 46% fin 2019.

Jacquet indique que l'activité du début d'année 2021, sans retrouver son niveau d'avant crise, bénéficie de la hausse des prix des matières premières