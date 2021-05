Jacquet Metals : l'EBITDA courant s'établit à 35 millions d'euros au T1

(Boursier.com) — Au T1, l'activité et la rentabilité du Groupe Jacquet Metals ont bénéficié à la fois d'une demande positivement orientée avec des volumes distribués en hausse de +6,6% par rapport au 1er trimestre 2020 et de la hausse des prix des matières premières.

Par rapport au 1er trimestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé progresse de 7,8% (à 445 millions d'euros) et la marge brute de 24% (116 millions d'euros représentant 26 % du chiffre d'affaires).

Dans ces conditions, l'EBITDA courant s'établit à 35 millions d'euros (7,8% du chiffre d'affaires contre 3,9% au 31 mars 2020) et le Résultat Net Part du Groupe à 16 millions d'euros.

Avec 23 millions d'euros de cash-flow d'exploitation générés au 1er trimestre 2021 le groupe a consolidé sa structure financière avec un ratio d'endettement net sur capitaux propres (gearing) de 24% contre 28% à fin 2020.

Au 2e trimestre 2021, les conditions de marché devraient être sensiblement équivalentes.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires du 25 juin 2021 la distribution d'un dividende de 0,40 euro par action.