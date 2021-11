Jacquet Metals : flambe après l'envolée des résultats

(Boursier.com) — Jacquet Metals s'offre la tête du SRD en début de séance, à la faveur d'un gain de plus de 6% à 24,5 euros. Evoluant dans un contexte de marché favorable, le distributeur d'aciers spéciaux a dégagé des résultats en forte hausse au troisième trimestre avec un bénéfice net record de 39 ME, contre une perte de 4 ME un an plus tôt, pour des revenus de 506 ME (+62,2%). Le Résultat Opérationnel Courant s'élève quant lui à 54 ME contre +0,1ME il y a un an.

Portzamparc parle d'une performance trimestrielle historique et réitère son avis 'achat' ainsi que sa cible de 30,6 euros. Le groupe bénéficie actuellement d'un environnement de marché qui porte ses résultats mais encore trop faiblement sa valorisation, selon le broker.