Jacquet Metals : des comptes bien reçus

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2022, Jacquet Metals a bénéficié d'un environnement caractérisé par une demande bien orientée et par la hausse des prix des matières premières. Par rapport au 1er trimestre 2021, les volumes distribués sont supérieurs de +8,9% et les prix moyens de vente de +53,7% (+14,5% par rapport au 4e trimestre 2021).

Le chiffre d'affaires progresse ainsi de +62,6% à 724 millions d'euros. La marge brute croît de +71% à 200 ME, représentant 28% du chiffre d'affaires (116 ME au 31 mars 2021 et 26,1% du chiffre d'affaires). L'EBITDA courant au 31 mars s'établit à 102 ME représentant 14% du chiffre d'affaires (7,8% au 31 mars 2021).

Le Résultat Opérationnel Courant est de 90 ME pour 12,4% du chiffre d'affaires (28 ME au 31 mars 2021 et 6,2% du chiffre d'affaires). Le Résultat Net Part du Groupe s'établit à 63 ME (16 ME un an auparavant).

Structure financière solide

Au 1er trimestre, le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel a augmenté à 642 ME, et représente 28,5% du chiffre d'affaires fin mars 2022 (26,4% fin décembre 2021). Pendant la période, le Groupe a généré 2 ME de cash flows d'exploitation et renforcé sa structure financière avec des capitaux propres de 562 ME et un ratio d'endettement net sur capitaux propres (gearing) de 33% (35% fin 2021).

Les investissements ont représenté 6 ME au 1er trimestre. De plus, le Groupe a réalisé début mai l'acquisition de la société canadienne Fidelity PAC Metals (33 ME de chiffre d'affaires), spécialisée dans la distribution de produits longs en aciers inoxydables et opérant depuis 3 centres logistiques situés à Toronto, Montréal et Vancouver. Fidelity PAC Metals vient renforcer le positionnement de la division Jacquet en Amérique du Nord.

La trésorerie s'élève à 249 ME et les lignes de crédits à 745 ME, dont 311 ME non utilisées. Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 24 juin 2022 la distribution d'un dividende de 1 par action.

Au début du 2e trimestre, les conditions de marché restent favorables avec toutefois une inflexion des volumes distribués. "Suite à cette excellente publication, nous relevons nos prévisions 2022 de CA de 8%, d'EBITDA de 21,4% et de RNPG de 28,8%" commente Portzamparc. "Suite à ces changements d'estimations, nous relevons notre objectif de 33 à 34 euros et maintenons notre opinion 'Acheter'... Le groupe bénéficie actuellement d'un environnement de marché qui porte ses résultats, mais encore trop faiblement sa valorisation selon nous" conclut l'analyste. Le titre monte de 1% à 20,70 euros ce jeudi en bourse de Paris.