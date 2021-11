Jacquet Metals dégage 82 ME de bénéfices sur 9 mois

(Boursier.com) — L 'activité et la rentabilité du Groupe Jacquet Metals ont bénéficié à la fois d'une demande bien orientée, avec des volumes distribués supérieurs de +4,1% par rapport au 30 septembre 2019 et de +22,6% par rapport au 30 septembre 2020, et de la hausse des prix des matières premières qui s'est poursuivie au 3e trimestre. Par conséquent, au 30 septembre, le chiffre d'affaires consolidé de Jacquet Metals progresse de +38,9% à 1,443 milliard d'euros (+62% au 3e trimestre à 506 ME).

La marge brute croît de +65,7% à 389 ME, représentant 26,9% du chiffre d'affaires (22,6% un an plus tôt). Dans ces conditions, l'Ebitda courant s'établit à 145 ME, représentant 10,1% du chiffre d'affaires (12,7% au 3e trimestre à 64 ME) contre 3,1% au 30 septembre 2020.

Le Résultat Net Part du Groupe s'établit à 82 ME, dont 39 ME au 3e trimestre.

Structure financière

Avec 50 ME de cash flows d'exploitation générés en 9 mois, le ratio d'endettement net sur capitaux propres ('gearing') s'établit à 25% au 30 septembre 2021 (28% à fin 2020).

Le développement et le renforcement du Groupe sur ses principaux marchés se sont poursuivis, avec une politique d'investissement soutenue (24 ME au 30 septembre 2021). Le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel s'élève à 446 ME soit 25,2 % du chiffre d'affaires (332 ME fin 2020 et 24,3% du chiffre d'affaires).

L'endettement net s'élève à 113 ME (106 ME à fin décembre 2020). Le ratio d'endettement net sur capitaux propres (gearing) s'établit à 25% (28 % fin 2020). La trésorerie au 30 septembre 2021 est e à 319 ME avec les lignes de crédits à 731 ME, dont 300 ME non utilisées.

Tendance

Jacquet Metals précise qu'au début du 4e trimestre, les conditions de marché s'inscrivent dans la continuité de celles du 3e trimestre.