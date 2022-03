Jacquet Metals : comptes bien reçus

(Boursier.com) — Jacquet Metals grimpe de plus de 3% ce jeudi à 21 euros. En 2021, le groupe a bénéficié d'un environnement favorable caractérisé par une demande bien orientée et par la hausse des prix des matières premières. Son chiffre d'affaires progresse de +44% à 1,97 milliard d'euros (+62% au 4e trimestre à 527 millions d'euros). La marge brute est ressortie en hausse de +60% à 526 ME représentant 26,7% du chiffre d'affaires (24% un an plus tôt). L'Ebitda courant s'établit à 201 ME, représentant 10,2% du chiffre d'affaires (10,5% au 4e trimestre à 55 ME) contre 4,6% en 2020. Le résultat net part du groupe ressort au final à 121 ME (dont 38 ME au 4e trimestre), contre 11 ME en 2020.

Le besoin en fonds de roulement opérationnel a augmenté, représentant 26% du chiffre d'affaires fin 2021 (24% un an plus tôt). Pendant la période, le Groupe a généré 8 ME de cash flows d'exploitation et renforcé sa structure financière avec des capitaux propres de 495 ME. Le ratio d'endettement net sur capitaux propres ('gearing') est de 35% fin 2021.

Le développement du Groupe sur ses principaux marchés s'est poursuivi, avec une politique d'investissement soutenue (32 ME en 2021) et le lancement de 3 nouveaux centres de distribution, en Hongrie, France et Italie. De nouveaux sites sont en cours de déploiement, notamment en Amérique du Nord.

Perspectives affichées

En 2022, le groupe poursuivra sa politique d'investissement et de développement. Les conditions de marché du début d'année s'inscrivent dans la continuité de celles rencontrées fin 2021.

L'exposition du groupe aux marchés russe, biélorusse et ukrainien est faible, tant pour les approvisionnements que pour les ventes. Il est trop tôt pour estimer les autres conséquences de ce conflit sur l'activité du groupe.

"Les résultats trimestriels sont supérieurs à nos attentes" commente Portzamparc qui parle d'une "très bonne publication". L'analyste reste à l'achat en visant un cours de 30,60 euros.