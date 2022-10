Jacquet Metals : Amiral Gestion sur les 10% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 20 octobre par l'AMF, complété notamment par un courrier reçu le 21 octobre, la société anonyme Amiral Gestion, agissant pour le compte des fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse le 18 octobre, le seuil de 10% du capital de la société Jacquet Metals, et détenir, pour le compte desdits fonds, 2 304 805 actions Jacquet Metals représentant autant de droits de vote, soit 10,01% du capital et 7,03% des droits de vote de cette société, suite à des acquisitions d'actions sur le marché. L'acquisition des titres par Amiral Gestion s'inscrit "dans le cadre normal de son activité de société de gestion de portefeuille menée sans intention de mettre en oeuvre une stratégie particulière à l'égard de la société Jacquet Metals ni d'exercer, à ce titre, une influence spécifique sur la gestion de cette dernière". La société Amiral Gestion n'agit pas de concert avec un tiers et n'a pas l'intention de prendre le contrôle de Jacquet Metals ni de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.