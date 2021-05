Jacquet Metals : +5% après les comptes

Jacquet Metals : +5% après les comptes









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Jacquet Metals monte de près de 5% à 21,45 euros ce jeudi, alors qu'au T1, l'activité et la rentabilité du groupe ont bénéficié à la fois d'une demande positivement orientée avec des volumes distribués en hausse de +6,6% par rapport au 1er trimestre 2020 et de la hausse des prix des matières premières. Par rapport au 1er trimestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé progresse de 7,8% (à 445 millions d'euros) et la marge brute de 24% (116 millions d'euros représentant 26 % du chiffre d'affaires).

Dans ces conditions, l'EBITDA courant s'est établi à 35 millions d'euros (7,8% du chiffre d'affaires contre 3,9% au 31 mars 2020) et le Résultat Net Part du Groupe à 16 millions d'euros.

Avec 23 millions d'euros de cash-flow d'exploitation générés au 1er trimestre 2021 le groupe a consolidé sa structure financière avec un ratio d'endettement net sur capitaux propres (gearing) de 24% contre 28% à fin 2020.

Au 2e trimestre 2021, les conditions de marché devraient être sensiblement équivalentes... Le Conseil d'administration proposera ainsi à l'Assemblée Générale des actionnaires du 25 juin 2021 la distribution d'un dividende de 0,40 euro par action. "La remontée des volumes, accompagnée par la hausse des prix, est une très bonne nouvelle pour Jacquet Metals qui devrait par ailleurs bénéficier d'un fort effet de base sur le reste de l'année. Suite à cette publication nous devrions revoir nos estimations à la hausse" commente Portzamparc qui vise un cours de 22,50 euros sur le dossier en restant acheteur...