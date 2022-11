Jacquet Metals : 160 ME de résultat net au 30 septembre

(Boursier.com) — Au cours des 9 premiers mois de l'année 2022, l'activité et les résultats du Groupe Jacquet Metals ont globalement bénéficié de conditions de marché favorables. Au 30 septembre 2022 (9 mois d'activité), le chiffre d'affaires progresse de +46,8% à 2,118 milliards d'euros (T3 +26% à 638 millions d'euros).

La marge brute grimpe à 548 ME, représentant 25,9% du chiffre d'affaires (T3 22,5%) contre 26,9% un an plus tôt.

L'Ebitda courant s'établit à 269 ME, représentant 12,7% du chiffre d'affaires (T3 9,5% à 60 ME) contre 10,1% au 30 septembre 2021.

Le Résultat Net Part du Groupe s'établit à 160 ME (T3 34 ME), contre 82 ME un an auparavant.

Le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel a évolué avec la croissance de l'activité et représente 29% du chiffre d'affaires au 30 septembre contre 28% au 30 juin 2022 et 26% fin 2021.

Au cours des 9 premiers mois, le Groupe a généré 25 ME de cash flows d'exploitation et consolidé sa structure financière avec, à fin septembre 2022, des capitaux propres de 661 ME et un ratio d'endettement net sur capitaux propres ('gearing') de 36% (35% fin 2021).