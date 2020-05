Jacquet Metal Service n'anticipe pas d'amélioration dans les semaines et mois à venir

Jacquet Metal Service n'anticipe pas d'amélioration dans les semaines et mois à venir









(Boursier.com) — Au 1er trimestre, les ventes du Groupe se sont établies à 413 millions d'euros, inférieures de 10% à celles du 1er trimestre 2019, l'EBITDA courant à 16 millions d'euros et la génération de cash flows d'exploitation à 69 millions d'euros.

Le Groupe a ainsi amélioré sa structure financière et termine le trimestre avec un ratio d'endettement net (gearing) de 35 %.

L'EBITDA courant s'établit à 16 millions d'euros (3,9 % du chiffre d'affaires) contre 24 millions d'euros au 1er trimestre 2019 (5,2 % du chiffre d'affaires). Le résultat net part du Groupe s'élève à 0,2 million d'euros contre 10 millions d'euros (auxquels s'ajoutaient 1,5 million d'euros de résultat net des activités abandonnées) au 1er trimestre 2019.

À date, tous les centres de distribution du Groupe (103 localisés dans 25 pays) sont en activité avec un taux d'utilisation moyen de 80%, en fonction des directives des autorités, de la demande et de la flexibilisation de la masse salariale mise en oeuvre selon les possibilités locales. Les conditions de marché sont difficiles, caractérisées par une demande faible, et le Groupe n'anticipe pas d'amélioration dans les semaines et mois à venir.

Le dividende sera de 0,2 Euro par action, inférieur de 70 % à celui de 2019. Par ailleurs, le Groupe n'a pas demandé le report de paiement de charges et de taxes en France, et n'a pas recours à des emprunts garantis par l'état français.