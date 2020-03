Jacquet Metal Service : au rebond !

Jacquet Metal Service : au rebond !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Jacquet Metal remonte de 10% ce vendredi à 9,24 euros, alors que le groupe a estimé qu'en 2019, les conditions de marché ont été principalement caractérisées par une érosion de la demande, notamment à partir du second semestre. Dans ce contexte, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 1,6 milliard d'euros. La marge brute s'élève est ressortie à 374 millions d'euros et représente 23,2% du chiffre d'affaires (24,3% au T4), contre 422 ME en 2018 (24,2% du chiffre d'affaires dont 23,6% au T4).

L'Ebitda courant est ressorti à 73 ME, soit 4,5% du chiffre d'affaires. Il a bénéficié d'un effet positif de 17 ME lié à l'application de la norme IFRS 16 - Contrats de location depuis le 1er janvier 2019. Retraité de cet effet, l'Ebitda courant est de 56 ME, soit 3,5% du chiffre d'affaires (5,9% en 2018). Le Résultat Opérationnel Courant s'élève à 43 ME, soit 2,7% du chiffre d'affaires (88 ME en 2018 ; 5% du chiffre d'affaires).

Après la prise en compte d'une plus-value de 9 ME liée à la cession d'Abraservice, le résultat net part du groupe s'est élevé à 25 ME (1,5% du chiffre d'affaires) contre 62 ME en 2018 (3,5% du chiffre d'affaires). Selon Portzamparc qui conserve prudemment le dossier, "le niveau actuel d'activité économique en Allemagne et en Italie ne pousse pas à l'optimisme pour 2020". En 2019, le groupe a généré un flux de trésorerie d'exploitation positif de 59 ME. Au 31 décembre 2019, le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel s'élevait à 417 ME, dont 442 ME de stocks.

L'endettement net s'élève à 175 ME pour des capitaux propres de 379 ME soit un ratio d'endettement net ('gearing') de 46,1% (56,9% au 31 décembre 2018).