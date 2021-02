Jacques Bogart : ventes en repli de 27,8% sur l'exercice

(Boursier.com) — Bogart a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 67,5 ME au 4ème trimestre 2020 contre 96,2 ME durant la même période de 2019 dans un environnement impacté par le nouveau confinement dans plusieurs pays pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19.

Ce niveau d'activité porte le chiffre d'affaires consolidé 2020 à 222,9 ME contre 303,3 ME en 2019.

À périmètre et changes constants, le chiffre d'affaires s'inscrit en repli de 29,7% au dernier trimestre de l'exercice 2020 et de 27,8% sur l'exercice.

L'amélioration sensible enregistrée au 3ème trimestre n'a pu être confirmée en fin d'année en raison des fermetures administratives sur les principaux marchés où le groupe opère ses boutiques en propre.

Pour 2020, la société confirme un EBITDA positif et la réduction significative de l'endettement.