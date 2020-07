Jacques Bogart : sous tension

(Boursier.com) — Jacuqes Bogart recule de près de 4% à 8,66 euros, alors qu'au 2ème trimestre, le groupe a publié un chiffre d'affaires consolidé de 41,5 ME, contre 72,7 ME au 2ème trimestre 2019, en repli de -42,9% lié aux impacts de la crise sanitaire du Covid-19. A l'issue de ce 1er semestre 2020, le Groupe publie un chiffre d'affaires consolidé de 95,3 ME, en baisse de 31,4%. A périmètre et change constants, le chiffre d'affaires est de 91,7 ME, les récentes acquisitions (parfumeries Pascal, Milady, Gottman) contribuant positivement à hauteur de 3,6 ME au chiffre d'affaires semestriel.

L'activité Marques Parfums/Cosmétiques affiche un chiffre d'affaires de 13,8 ME (-39,5%). Comme attendu la crise sanitaire a pesé sur l'ensemble des zones géographiques avec la fermeture d'une grande partie des points de vente des partenaires dans le monde. Dans ce contexte, le Groupe a fermé ses usines (SFFP et SFFC) et suspendu ses expéditions pendant deux mois.

L'activité Boutiques en propre réalise au 1er semestre 2020 un chiffre d'affaires de 81,5 ME (-29,8%) qui tient compte de la fermeture de l'ensemble de son réseau de magasins pendant deux mois (un mois en Allemagne).

Perspectives 2020

Les usines et les expéditions ont repris de façon progressive à partir de mi-mai 2020. Dans un contexte encore incertain, le Groupe recentre la distribution de son activité Marques Parfums / Cosmétiques sur l'Europe de l'Ouest et la France alors que les zones Moyen-Orient et Amérique Latine restent encore ralenties. Le Groupe va continuer à s'appuyer notamment sur la force de son modèle grâce à la distribution de ses produits dans son propre réseau européen.

Groupe Bogart a fait le choix d'une politique active de lancements pour soutenir ses marques et poursuivre sa conquête de parts de marchés. Ainsi tout récemment CARVEN a lancé avec succès son nouveau parfum Dans ma Bulle de Fleurs pour la fête des mères dans son réseau et en Europe de l'Ouest chez ses partenaires. APRIL a également lancé 80 nouveautés sur la ligne Bains dans ses boutiques. Enfin, la Société constate que les ventes de produits cosmétiques sont plutôt bien orientées depuis la reprise. Groupe Bogart s'attend à un bon accueil de la marque STENDHAL qui est actuellement en cours de refonte et dont les nouvelles lignes de soins seront disponibles en septembre.

Avec la poursuite de cette stratégie proactive de lancements, le Groupe entend mettre tous les atouts de son côté pour profiter pleinement des signaux de reprise sur ses différents marchés dès qu'ils seront visibles.

Au niveau de l'activité Boutiques, le Groupe a rouvert progressivement à partir de mi-mai 2020 son réseau de magasins en Europe. Depuis deux mois les niveaux de vente sont globalement encourageants.

Au vu de ces éléments, le Groupe reste prudent et anticipe une reprise très progressive sur ses différents marchés mondiaux. La société vise un chiffre d'affaires annuel en repli mais rappelle que la profitabilité du réseau reste traditionnellement plus significative au second semestre. Groupe Bogart continue à rester vigilant sur ses charges pour limiter les impacts sur ses comptes en adaptant sa structure de coûts à la réalité du marché (chômage partiel pendant la période de confinement ; renégociation de loyers) tout en poursuivant le pilotage rigoureux de sa trésorerie.

La société reste par ailleurs toujours à l'écoute d'opportunités d'acquisitions...

Prochain rendez-vous : résultats semestriels le 29 septembre 2020.