Jacques Bogart rachète Rose et Marius

(Boursier.com) — Jacques Bogart fait part de l'acquisition de la Maison de Haute parfumerie et d'art de vivre à Aix en Provence " Rose et Marius ". Après plusieurs acquisitions stratégiques dans le commerce de détail (Allemagne, France, Belgique, Slovaquie), Bogart poursuit sa stratégie de croissance externe avec le rachat d'une nouvelle marque dans son métier d'origine de fabricant de parfums et cosmétiques.

Créée en 2012 et labellisée depuis 2017 " Artisans d'Art ", Rose et Marius propose des créations parfumées distribuées dans sa boutique à Aix en Provence et "dans des lieux d'exception" en France et à l'International. Tous les produits sont fabriqués de façon artisanale, localement en Provence.

Bogart compte donner à sa cible, les moyens de son développement à l'international.