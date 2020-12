Jacques Bogart : premières parfumeries April aux Emirats arabes unis

Jacques Bogart : premières parfumeries April aux Emirats arabes unis









Crédit photo © Bogart

(Boursier.com) — Groupe Bogart annonce l'extension de son réseau de boutiques sous enseigne April avec l'ouverture de deux parfumeries sélectives aux Émirats arabes unis. Ces premières implantations verront le jour au printemps 2021 dans deux centres commerciaux de Dubaï, dont l'emblématique Dubaï Mall. Ouvert en 2008, Dubaï Mall est le plus grand centre commercial du monde (800.000 m2, 1.200 enseignes) et le lieu touristique le plus visité au monde, avec près de 75 millions de visiteurs par an. Avec cette nouvelle destination, le réseau international de boutiques April, jusqu'alors très européen, s'étend sur un 6ème pays.

Le groupe réalise au Moyen-Orient une part significative du chiffre d'affaires des marques de parfums (Carven, Ted Lapidus, Jacques Bogart). Bogart dispose déjà d'une filiale régionale de distribution Marques Parfums/Cosmétiques aux Émirats arabes unis, c'est donc une nouvelle implantation complémentaire pour la division 'Boutiques en propre'.