Jacques Bogart : perte nette de 4,7 ME sur 6 mois

(Boursier.com) — À l'issue de ce 1er semestre 2021, Jacques Bogart publie un chiffre d'affaires consolidé de 101,8 ME contre 94,9 ME, en hausse de +7,3% et de +6,8% à périmètre et change constants.

L'EBITDA ressort 13,8 ME contre 11 ME, en croissance de +25,5%.

Le résultat opérationnel ressort à -2,9 ME au 30 juin 2021 contre -4,8 ME au 30 juin 2020.

Le résultat net part du Groupe s'améliore à -4,7 ME au 30 juin 2021 contre -7,4 ME au 30 juin 2020.