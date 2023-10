Jacques Bogart : "pas de perturbation substantielle de l'activité commerciale" en Israël

(Boursier.com) — Jacques Bogart publie un chiffre d'affaires de 203,1 MEUR au terme des neuf premiers mois d'exercice, en croissance de +2,4%, tenant compte d'effets de périmètre (lié aux mesures d'optimisation du réseau et à un changement de modèle de vente en Espagne) et de change. A périmètre et changes constants, le chiffre d'affaires 9 mois est en croissance de +7,2%.

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre s'élève à 65,5 MEUR, en léger repli de - 2,8% tenant compte d'effets de périmètre et de changes. A périmètre et changes constants, il est en croissance

de +5,7%.

Bogart est présent en Israël au travers de son réseau de 44 magasins (14% du chiffre d'affaires 2022). "A ce jour, la société n'a pas subi de perturbation substantielle de son activité commerciale dans cette zone", commente t-elle. Après une semaine de fermeture au début du conflit, les magasins ont réouvert.

Le Groupe confirme son ambition d'un chiffre d'affaires annuel en croissance sur l'exercice et d'un redressement de sa rentabilité.