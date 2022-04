Jacques Bogart : le résultat net 2021 tombe à 0,7 ME

(Boursier.com) — Au terme de l'exercice 2021, Jacques Bogart affiche un chiffre d'affaires de 245,9 millions d'euros (223,5 ME pour l'exercice précédent), en hausse de +10% à taux de changes courants (+8,2% à périmètre et taux de changes constants). Le Groupe rappelle avoir intégré les 38 magasins Nocibé au 1er octobre 2021.

Les charges de personnel progressent de +9,7% à 56,1 ME au 31 décembre 2021 (51,1 ME au 31 décembre 2020). Les charges externes progressent de +31% à 44,1 ME à fin décembre 2021 (33,6 ME au 31 décembre 2020).

L'EBITDA progresse à 38,4 ME au 31 décembre 2021 (36,9 ME au 31 décembre 2020), soit une hausse de +4,1%.

Le résultat opérationnel courant ressort à 5,3 ME (3,9 ME au 31 décembre 2020). Le résultat opérationnel ressort à 4,4 ME au 31 décembre 2021 (9,1 ME au 31 décembre 2020). L'an dernier, le résultat opérationnel intégrait pour 5,5 ME de produits non courants (reprise sur provision liée au badwill résiduel sur Distriplus pour 1,2 ME) et un produit net de cession sur un immeuble (4,3 ME).

Le résultat net part du Groupe ressort à 0,7 ME (2,3 ME un an plus tôt).

Solide situation financière

Au 31 décembre 2021, les capitaux propres de Groupe Bogart s'élèvent à 97,2 ME (99,2 ME au 31 décembre 2020), après rachat d'actions propres (1,5 ME) et versement des dividendes (3,4 ME). La capacité d'autofinancement reste très solide à 32,6 ME au 31 décembre 2021 contre 34,7 ME au 31 décembre 2020.

La société a parfaitement maîtrisé son BFR qui ressort en variation positive de 9,1 ME alors que la société a élargi significativement son périmètre avec l'intégration au 1er octobre 2021 des 38 magasins Nocibé. Les flux nets de trésorerie générés par l'activité s'élèvent à 41,7 ME (58,1 ME au 31 décembre 2020), couvrant très largement les investissements nets de la période de 9,6 ME (acquisition des 38 magasins Nocibé).

Bogart a obtenu pour 24,7 ME de nouveaux emprunts et procédé au remboursement de 44,8 ME d'emprunts. Le free cash-flows ressort à 32 ME (61,9 ME au 31 décembre 2020). La trésorerie brute s'élève à 93,2 ME (88,3 ME au 31 décembre 2020). L'endettement financier net ressort à -6,2 ME au 31 décembre 2021.

Début d'exercice 2022 favorable

Le début d'exercice 2022 a démarré dans de bonnes conditions. Le Groupe a acquis en janvier 2022 le leader Slovaque (Fann) de la distribution sélective de produits de beauté avec 68 parfumeries.

Grâce à son niveau de trésorerie toujours élevée, Bogart restera à l'écoute d'opportunités sur l'exercice 2022 pour continuer le développement de ses parts de marchés en Europe.

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 sera publié le jeudi 28 avril avant Bourse.

Situation en Ukraine/Russie

Face aux évènements se tenant actuellement en Russie / Ukraine, le Groupe informe que l'impact est très faible à l'échelle du Groupe, cette zone ne réalisant que 0,6% du chiffre d'affaires consolidé. Bogart ne possède aucune implantation industrielle ou commerciale sur ces zones géographiques.