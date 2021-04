Jacques Bogart : le bénéfice net revient à 2,3 ME

Jacques Bogart : le bénéfice net revient à 2,3 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au terme de cette année 2020, Groupe Bogart affiche un chiffre d'affaires de 223,5 ME contre 303,3 ME, en repli de -26,3% à changes courants.

À périmètre et changes constants, le chiffre d'affaires est en repli de -27,6%.

Cette évolution s'explique par l'impact de la crise sanitaire de la COVID-19 sur l'activité commerciale de la société.

L'EBITDA ressort à 36,9 ME au 31 décembre 2020 contre 43,5 ME au 31 décembre 2019, soit -15,2%.

Le résultat opérationnel est de 9,1 ME contre 17,6 ME.

Il intègre une reprise sur provision de 1,2 ME liée au badwill résiduel sur Distriplus et un produit de cession de 7 ME sur un immeuble.

Le résultat net part du Groupe est de 2,3 ME contre 10,1 ME.

La société présente une trésorerie nette de 6 ME vs. une dette nette de 19 ME.