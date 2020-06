Jacques Bogart : l'AG est prévue le 22 juillet

(Boursier.com) — Jacques Bogart, spécialiste de la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, informe ses actionnaires que la prochaine Assemblée générale annuelle mixte se tiendra à huis clos le 22 juillet 2020 (11h30), au 13, rue Pierre Leroux à Paris. L'avis de convocation, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au Balo no73 du 17 juin 2020. L'ensemble des documents devant être communiqués à cette Assemblée, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de Jacques Bogart et sur le site internet de la société ou transmis sur simple demande adressée à Caceis Corporate Trust.