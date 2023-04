Jacques Bogart : début d'exercice 2023 favorable

(Boursier.com) — Au terme de l'exercice 2022, le Groupe Jacques Bogart affiche un chiffre d'affaires de 291,2 millions d'euros (245,9 ME au 31 décembre 2021). Il est en hausse de +18,4% à changes courants.

Le groupe rappelle avoir intégré les 38 magasins Nocibé au 1er octobre 2021 et les 70 parfumeries de la chaîne Fann en Slovaquie depuis janvier 2022. A périmètre et changes constants, la croissance est de +5,6%.

Les charges de personnel progressent de +25,3% à 70,3 ME contre 56,1 ME au 31 décembre 2021 du fait de l'élargissement du périmètre (les magasins Nocibé intégrés en année pleine ainsi que le réseau de parfumeries Fann depuis janvier 2022) et de l'indexation automatique des salaires, en particulier en Belgique.

Les charges courantes progressent de +20,6% à 53,2 ME au 31 décembre 2022 contre 44,1 ME au 31 décembre 2021 sous l'effet en particulier de l'évolution du périmètre et des impacts des hausses de l'énergie.

Le Groupe affiche toutefois une légère croissance de son Ebitda de +1,3% à 38,8 ME grâce à la très forte progression de la rentabilité de l'activité Bogart Fragrances et Cosmétiques (+5,4 ME par rapport à l'an dernier) et une amélioration de la contribution de la holding (+1,2 ME) qui ont permis de compenser le net repli de l'Ebitda de son activité Bogart Beauty Retail (-6,4 ME par rapport à 2021) lié principalement à la baisse de rentabilité de son réseau en France.

Dans ce contexte, le résultat opérationnel courant ressort à 3,9 ME au 31 décembre 2022 (5,3 ME au 31 décembre 2021), au-dessus des annonces.

Le résultat opérationnel ressort à -5,4 ME au 31 décembre 2022 (4,4 ME au 31 décembre 2021).

Le résultat opérationnel tient compte également d'une charge non courante de 1,8 ME liés aux frais d'acquisition es magasins de la chaîne Fann (pour 1 ME), à une moins-value sur un produit net de cession sur un immeuble (pour 0,8 ME) et à des destructions de stocks pour 1,8 ME.

Le résultat net part du Groupe ressort à -10,4 ME au 31 décembre 2022 (0,7 ME au 31 décembre 2021).

La trésorerie brute s'élève à 69,3 ME au 31 décembre 2022 (93,2 ME au 31 décembre 2021). Les dettes financières brutes s'élèvent à 209,2 ME au 31 décembre 2022 (dont 80 ME d'emprunts et concours bancaires) contre 226,6 ME au 31 décembre 2021.

Perspectives

Le début d'exercice 2023 a démarré dans de bonnes conditions sur les deux activités du Groupe et Bogart anticipe une croissance de son chiffre d'affaires au 1er trimestre 2023.

Grâce aux mesures de réorganisation et d'optimisation du réseau en France et en Belgique dont les provisions ont été comptabilisées en intégralité sur l'exercice 2022, Bogart entend retrouver sur l'exercice 2023 une meilleure efficience opérationnelle avec un fort redressement de sa rentabilité en phase avec ses standards habituels.