Jacques Bogart : confiant mais prudent pour 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Jacques Bogart, au 1er trimestre 2022, ressort à 55,3 millions d'euros (48,5 ME à la même période l'an dernier), soit une nette croissance de +14% (+6% à périmètre et changes constants).

Les deux activités du Groupe affichent une progression à deux chiffres, en particulier l'activité "Bogart Fragrances & Cosmétiques" qui progresse de +21,8% au 1er trimestre 2021 alors que l'activité "Bogart Beauty Retail" bénéficie de l'élargissement du périmètre du Groupe. L'effet de base reste favorable puisque le 1er trimestre 2021 était impacté par des fermetures administratives généralisées (Allemagne, Belgique, France et Israël).

Perspectives

De façon générale, sur ce nouvel exercice 2022, le groupe est confiant dans la poursuite de la croissance de ses deux activités qui bénéficieront de nombreuses innovations sur toutes les marques et des effets positifs de l'élargissement du périmètre (38 magasins Nocibé depuis octobre 2021 et 70 parfumeries de la chaîne Fann en Slovaquie depuis janvier 2022).

Bogart anticipe une bonne dynamique sur son activité "Bogart Fragrances & Cosmétiques" avec le déploiement de près de 500 nouvelles références de maquillage sous la marque April.

Si la dynamique est positive, Bogart reste particulièrement attentif aux difficultés contextuelles sur la scène internationale. Elles pourraient avoir un impact sur l'augmentation des prix des matières premières et les approvisionnements ainsi que le prix de l'énergie, et de façon plus indirecte le pouvoir d'achat des consommateurs.