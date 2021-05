Jacques Bogart : CA en déclin, mais espoir de reprise

Jacques Bogart : CA en déclin, mais espoir de reprise









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2021, le Groupe Bogart a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 48,5 ME contre 53,8 ME au 1er trimestre 2020, en repli de 9,9%. A périmètre et change constants, le chiffre d'affaires ressort en repli de 9,7%. La base de comparaison reste peu favorable sur ce trimestre puisque l'an dernier le confinement avait impacté l'activité sur les deux dernières semaines de mars uniquement. Ainsi, les fermetures imposées de magasins en Allemagne (depuis le 15 décembre 2020) et en Israël (de janvier 2021 à mi-février 2021) en particulier ont pénalisé l'activité Boutiques en propre alors que l'activité marques est restée stable.

David Konckier, Président du Groupe Bogart déclare : "Comme en 2020, la situation sanitaire nous a conduit à adapter encore nos charges pour préserver la rentabilité du Groupe. Le chiffre d'affaires du mois d'avril est encourageant, nous anticipons désormais une croissance significative de l'Ebitda en 2021".

Le groupe s'attend à un exercice 2021 plus favorable grâce à la réouverture progressive des différents marchés et la fin attendue des mesures de confinement. Le Groupe profitera également d'un effet de base favorable par rapport à l'an dernier. Depuis le début de l'année, les zones Asie, Moyen-Orient et Etats-Unis ont montré des signaux de reprise encourageants alors que l'Amérique latine et l'Europe de l'Ouest restent encore ralenties pour l'activité Marques Parfums/Cosmétiques. Groupe Bogart reste confiant sur une reprise progressive des différents marchés clés tout au long de cet exercice.

Du point de vue de l'activité Boutiques en propre, la réouverture généralisée des parfumeries en Belgique depuis le 28 avril 2021 et celle attendue en France le 19 mai 2021 devraient soutenir le retour à la croissance du chiffre d'affaires des prochains mois de ce pôle. Cette activité enregistre d'ailleurs déjà un chiffre d'affaires cumulé positif à la fin du mois d'avril 2021 malgré les fermetures.

Le groupe poursuit son ambition de déployer son plan actif de lancement sur ses marques. Groupe Bogart vient de lancer sur sa marque Stendhal une nouvelle ligne de maquillage (100 références). Dès le mois de juin, la société prévoit le lancement du nouveau parfum pour Homme de Carven ('C'est Paris'), et la 1ere marque de Cologne sans alcool ('Néo Cologne').

Le groupe accélère également son implantation au Moyen-Orient, une région déjà clé au niveau de son activité Marques. Groupe Bogart a ouvert il y a quelques jours sa première boutique au Dubaï Mall, le plus grand centre commercial du monde. Cet emplacement stratégique "va offrir à l'enseigne April une très belle visibilité". Anticipant un fort potentiel dans ce pays, la société a prévu 6 autres implantations en 2021.

La société reste également "attentive aux nouvelles opportunités de croissance externe", selon le communiqué du jour.