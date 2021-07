Jacques Bogart : bien orienté avec le retour de la croissance

Jacques Bogart : bien orienté avec le retour de la croissance









Crédit photo © Bogart

(Boursier.com) — Dans un marché calme, l'action Jacques Bogart gagne 4,3%, accrochant les 12 euros en matinée.

Au 2è trimestre 2021, le groupe Jacques Bogart publie un chiffre d'affaires consolidé de 53,7 millions d'euros (41,1 ME au 2e trimestre 2020), en croissance significative de +30,7%.

A l'issue de ce 1er semestre, le chiffre d'affaires consolidé est de 102,2 ME contre 94,9 ME, en hausse de +7,7% (+7,4% à périmètre et change constants).

Après un 1er trimestre 2021 marqué par la poursuite des fermetures de magasins en Allemagne et en Israël et une activité internationale encore ralentie, le 2e trimestre traduit un retour à la croissance sur les deux activités du Groupe Bogart. La société bénéficie également d'un effet de base favorable par rapport au 2è trimestre 2020 qui avait été très impacté par la crise sanitaire de la Covid-19 (fermetures des réseaux en propre et des réseaux partenaires, fermetures des usines et des expéditions pendant deux mois).

Perspectives

Le Groupe Bogart entend désormais capitaliser sur ce rebond et confirme ses ambitions d'une croissance significative de chiffre d'affaires et de l'Ebitda en 2021.

Groupe Bogart a annoncé récemment son projet de reprise de 41 fonds de commerce de la chaîne de parfumeries Nocibé en France1 via sa filiale de distribution April SAS (enseigne April). Le Groupe rappelle également avoir élargi son implantation au Emirats Arabe Unis, à Dubaï.

Du renfort...

Avec un réseau de magasins en propre élargi et densifié notamment à l'échelle européenne, Groupe Bogart a souhaité également renforcer son organisation avec le recrutement de Tanguy de Ripainsel en qualité de Directeur de l'activité Retail du Groupe Bogart. Ancien Directeur Général de Planet Parfums, il sera notamment chargé de la coordination du réseau de l'ensemble des magasins à l'échelle du Groupe.

En parallèle, Groupe Bogart a nommé Cyril de Montesquieu (ancien Directeur de l'offre et des achats Groupe et membre du comité de direction de Nocibé) en qualité de Directeur du réseau de parfumeries sélectives April en Europe.

Cette nouvelle organisation permettra notamment un reporting centralisé et régulier du Retail et un suivi des achats et des coûts au niveau groupe.