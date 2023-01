Jacques Bogart : agenda financier 2023

(Boursier.com) — Jacques Bogart, spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, annonce son agenda prévisionnel des publications financières pour l'année 2023. Ce calendrier est donné à titre indicatif, et est susceptible d'être modifié si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture du marché Euronext.

- 2 février 2023 : Chiffre d'affaires annuel

- 27 avril 2023 : Résultats annuels

- 12 mai 2023 : Chiffre d'affaires du 1er trimestre

- Juin 2023 : Assemblée générale

- 27 juillet 2023 : Chiffre d'affaires du 1er semestre

- 28 septembre 2023 : Résultats semestriels

- 16 novembre 2023 : Chiffre d'affaires du 3è trimestre.

Jacques Bogart a engagé l'année 2023 sur un cours de 9,32 euros.