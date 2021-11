Jacques Bogart : activité en léger repli sur le T3

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 de Jacques Bogart ressort quasi-stable par rapport au 3ème trimestre 2020 à 59,9 ME, soit -1,1%.

L'activité Bogart Beauty Retail ressort à 49,2 ME à -2% et prépare un retour à la croissance au prochain trimestre alors que l'activité Bogart Fragrances & Cosmétiques affiche un chiffre d'affaires de 10,7 ME +3,5% et ne bénéficie pas encore des récents lancements opérés en septembre sur les marques phares.

A périmètre et changes constants, le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 ressort à +0,3%.

Au terme de ces neuf mois, le chiffre d'affaires s'élève à 161,7 Me en croissance de +4% par rapport au 30 septembre 2020.