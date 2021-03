Jabil : un investissement global dans les solutions d'emballage à base de papier

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Jabil Inc annonce aujourd'hui les plans d'expansion pour sa nouvelle technologie de bouteilles en papier avec un investissement de 25 millions de dollars auprès de sa filiale Ecologic basée à Manteca en Californie, ainsi que la construction d'une nouvelle usine destinée aux bouteilles en papier sur le site de son Centre d'excellence pour le développement durable à Tortose en Espagne.

Cette expansion donnera naissance à la première technologie à base de papier de grande envergure du marché, permettant à Jabil de proposer les capacités novatrices de fibres moulées d'Ecologic dans de nouvelles régions et de produire des centaines de millions de nouveaux emballages en papier.

Cet investissement intervient en réponse à une forte demande du marché pour des biens de consommation emballés (BCE) durables. Selon Euromonitor, les consommateurs ont indiqué être trois fois plus enclins à choisir des emballages à base de papier plutôt que ceux en métal ou en plastique.

L'investissement de Jabil inclut l'élargissement de sa zone de couverture et l'acquisition de nouveaux équipements et processus d'automatisation, ouvrant ainsi la voie à l'exploitation d'un énorme potentiel pour les marques de BCE. Cet investissement donne un coup d'accélérateur à l'adoption de l'emballage en papier dans les environnements commerciaux, des applications de niche aux marques de portée mondiale.

L'amélioration des deux sites de la division Jabil Packaging Solutions (JPS) renforce significativement la plateforme et l'offre de services d'emballages durables de Jabil pour les biens de consommation emballés (BCE) de ses clients. L'expansion de la zone de couverture de JPS s'inscrit dans la continuité d'un processus initié en janvier 2021 avec l'acquisition par Jabil d'Ecologic Brands, un fournisseur leader d'emballages durables spécialisé dans les bouteilles en papier et les solutions d'emballage à base de papier.

"Les consommateurs d'aujourd'hui sont mieux informés sur l'impact environnemental des déchets plastiques, et en conséquence, ils recherchent de nouvelles solutions d'emballage plus durables, comme le papier. Le défi pour les fournisseurs d'emballages réside dans la capacité à augmenter leur production afin de répondre à cette demande croissante" souligne Jason Paladino, vice-président sénior de Jabil et CEO de Jabil Packaging Solutions. "L'expansion de ces deux sites va permettre une augmentation significative de la capacité de production d'emballages pour les marchés d'Amérique du Nord et d'Europe, ce qui va à son tour aider les marques de BCE à atteindre des objectifs de durabilité ambitieux."