Jabil s'enflamme après les comptes

(Boursier.com) — Jabil , le sous-traitant de production électronique basé en Floride, grimpe avant bourse à Wall Street, suite à la publication des comptes du quatrième trimestre fiscal 2022, clos fin août. Sur la période, les revenus ont totalisé 9 milliards de dollars, dopés par une croissance toute particulière de 32% des revenus EMS. Le bénéfice opérationnel ajusté a été de 447 millions de dollars, pour un bénéfice par action de 2,34$. Sur l'exercice, les revenus ont été de 33,5 milliards de dollars, pour un bénéfice ajusté de 1,5 milliard de dollars. Pour le premier trimestre fiscal 2023, période juste entamée, les revenus sont attendus entre 9 et 9,6 milliards de dollars, pour un bénéfice opérationnel ajusté allant de 415 à 475 millions et un bpa ajusté de 2 à 2,4$. Ainsi, non content d'avoir battu le consensus sur le trimestre clos, le contractant se permet de relever sa guidance.