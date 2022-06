Jabil relève ses prévisions

(Boursier.com) — Jabil , le sous-traitant américain de production électronique, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal clos fin mai 2022 des résultats supérieurs aux attentes, relevant dans la foulée ses prévisions financières. Sur le trimestre clos, le bénéfice net a représenté 218 millions de dollars et 1,52$ par titre, contre 169 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a atteint 1,72$, contre 1,62$ de consensus. Les revenus se sont appréciés quant à eux de 15% à 8,33 milliards de dollars, contre un consensus FactSet de 8,22 milliards. "Alors que nous regardons vers l'avenir, nous constatons une demande solide dans des domaines clés de notre activité", a déclaré le CEO du groupe, Mark Mondello. "Compte tenu de cet élan continu, nous prévoyons maintenant que les revenus de l'exercice 2022 avoisineront les 32,8 milliards de dollars et que le BPA ajusté sera de 7,45$", a ajouté Mondello.