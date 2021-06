Jabil : extraordinaire performance ?

Jabil : extraordinaire performance ?









(Boursier.com) — Jabil , le sous-traitant de production électronique, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal 2021 "une extraordinaire performance", pour reprendre les termes de son CEO Mark Mondello, qui évoque la combinaison d'une forte demande et d'une excellente exécution de l'équipe. Le groupe a ainsi pu dégager sur le trimestre un bénéfice opérationnel ajusté de 277 millions de dollars et des revenus de 7,2 milliards de dollars. En GAAP, le bénéfice opérationnel a été de 240 millions de dollars pour un bpa dilué de 1,12$. Sur une base ajustée, le profit opérationnel se situe donc à 277 M$ pour un bpa de 1,30$ à comparer à un consensus de 1,04$. Les revenus étaient attendus à 6,95 milliards. Pour le quatrième trimestre fiscal, le groupe envisage des revenus allant de 7,3 à 7,9 milliards de dollars, alors que le bpa ajusté est anticipé entre 1,25 et 1,45$. Le groupe rehausse sa guidance annuelle et table sur des revenus voisins de 29,5 milliards, pour un bpa ajusté d'environ 5,5$.