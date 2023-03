Jabil dépasse les attentes

(Boursier.com) — Jabil , le sous-traitant américain de production électronique, a dévoilé ce jeudi des résultats supérieurs aux attentes de marché et des prévisions plutôt rassurantes. Le bénéfice net pour le deuxième trimestre fiscal clos au 28 février a atteint 207 millions de dollars, 1,52$ par action, contre 222 millions de dollars un an avant. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action a été de 1,88$, contre un consensus FactSet de 1,85$. Les revenus ont augmenté de 8% pour atteindre 8,13 milliards de dollars, dépassant également le consensus qui était de 8,09 milliards de dollars. Jabil s'attend à un chiffre d'affaires de 7,9 milliards de dollars à 8,5 milliards de dollars au troisième trimestre, entourant le consensus FactSet qui était de 8,14 milliards. Le groupe vise un chiffre d'affaires de 34,5 milliards de dollars pour l'exercice complet, à comparer à un consensus de 33,9 milliards.