Jabil cède son activité de production en Chine à BYD

(Boursier.com) — Jabil va céder son activité de production en Chine à une filiale de BYD pour un montant de 2,2 milliards de dollars. Le groupe américain, sous-traitant de production électronique, a ainsi annoncé un accord préliminaire lié à la cession de son activité 'mobilité' en Chine à la branche électronique du concepteur local de véhicules électriques BYD. BYD Electronic International Co. reprendrait cette activité de production localisée à Chengdu et Wuxi. L'accord comprend la production de produits pour les clients existants. La branche électronique du géant des véhicules électriques fabrique une grande variété de produits, des étuis pour smartphones aux modules sans fil utilisés dans les voitures, et exploite des usines en Chine et au Vietnam qui fabriquent des composants pour Apple, détaille Bloomberg.