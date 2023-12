Jabil : "bullish" ou pas ?

(Boursier.com) — Jabil , le sous-traitant américain de production électronique, a annoncé pour son premier trimestre fiscal 2024 des revenus de 8,4 milliards de dollars, un bénéfice opérationnel GAAP de 303 millions de dollars, un bénéfice opérationnel ajusté de 499 millions de dollars et un bénéfice ajusté par action de 2,60$. Le consensus était de 2,58$ de bénéfice ajusté par action pour 8,35 milliards de dollars de revenus. Il est donc dépassé. Un an plus tôt, le groupe avait réalisé des revenus de 9,64 milliards de dollars et un bpa ajusté de 2,31$. Pour son deuxième trimestre fiscal 2024, Jabil anticipe des revenus allant de 7 à 7,6 milliards de dollars, pour un bpa ajusté allant de 1,73 à 2,13$. Les revenus de l'exercice sont enfin attendus à 31 milliards de dollars environ, pour un bpa ajusté de plus de 9$ et un free cash flow ajusté de plus d'un milliard de dollars. Le consensus de marché était de 31,6 milliards de recettes et 9,04$ de bpa ajusté.