Jabil bat le consensus

(Boursier.com) — Jabil , le sous-traitant américain de production électronique, a annoncé pour son premier trimestre fiscal 2022 des revenus de 8,6 milliards de dollars, un bpa dilué GAAP de 1,63$ et un bénéfice ajusté par action de 1,92$. Le consensus sur la période était de 1,8$ de bpa ajusté et 8,29 milliards de dollars de revenus. Pour l'exercice fiscal 2022, le groupe table désormais sur des revenus de 31,8 milliards de dollars et un bénéfice ajusté par action de 6,55$, soit une révision en hausse de 20 cents en comparaison de la guidance de septembre.